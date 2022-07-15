Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı

15.07.2022 20:07
Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün son idmanında çift kale maç yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün son idmanında çift kale maç yaptı. Oyuncuların istekli ve arzulu görüntü teknik heyetin beğenisini topladı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman fiziksel dayanıklılık ve şut istasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Oyuncuların performansı teknik heyetin de beğenisini topladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor güç depoladı Bursaspor güç depoladı Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı - Son Dakika
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