Bursaspor Güzide Gebzespor’a Hazırlanıyor

Bursaspor Güzide Gebzespor maçı öncesi tempoyu artırdı. Özlüce'de yapılan antrenmanda taktik çalışmalar ön plana çıktı.

Bursaspor, ligin 29. haftasında sahasında oynayacağı Güzide Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Ardından pas oyunlarıyla devam eden çalışmada tempo kademeli olarak artırıldı.

Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Maç planı doğrultusunda yapılan organizasyonlarda oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekti. Bursaspor, Güzide Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA