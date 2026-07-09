Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türker ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbolcu Hakkı Türker'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz." - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Hakkı Türker ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?