Bursaspor Hakkı Türker ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türker ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbolcu Hakkı Türker'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz." - BURSA