Bursaspor, Iğdır FK'yi 1-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, Iğdır FK'yi 1-0'lık skorla geçerek galip geldi.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Ozan Ergün, Enes Berk Güçlü, Burak Sami Şad
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Boutrah, Elitin, Soner Aydoğdu (Dk. 62 Eyüp Akcan), Halik Akbunar (Dk. 83 Baker), Lincoln (Dk. 83 Baran Başyiğit), Iheanacho (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül (Dk. 62 Alperen Selvi), Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan (Dk. 82 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Crociata, Hotic (Dk. 62 Bacuna), Afena-Gyan (Dk. 77 Özder Özcan), Arda Çolak (Dk. 46 Tanque)
Gol: Dk. 16 Iheanacho (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 90+4 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.
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