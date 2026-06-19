Bursaspor, İlhan Depe ile Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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Bursaspor, İlhan Depe ile Sözleşme Yeniledi

Bursaspor, İlhan Depe ile Sözleşme Yeniledi
19.06.2026 14:03
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Bursaspor, deneyimli kanat oyuncusu İlhan Depe ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Bursaspor, sözleşmesi sona eren deneyimli kanat oyuncusu İlhan Depe ile yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bursaspor, iç transferde ilk resmi adımı attı. Yeşil-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda takımın istikrarlı isimlerinden biri olan deneyimli kanat oyuncusu İlhan Depe ile nikah tazeledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yürütülen iç transfer görüşmeleri kapsamında, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcuyla her konuda mutabakat sağlandı.

Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, transfer şu ifadelerle duyuruldu:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz İlhan Depe ile sözleşme yenilemiştir. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz."

Teknik direktör Mustafa Er'in yeni sezon kadrosunda mutlaka görmek istediği deneyimli oyuncunun takımda tutulması, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İHA

İlhan Depe, Bursaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, İlhan Depe ile Sözleşme Yeniledi - Son Dakika

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