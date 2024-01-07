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Bursaspor İnfo Yatırım, A. Efes'e mağlup oldu - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, A. Efes'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, evinde konuk ettiği A. Efes'e 83-73'lük skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Musa Kazım Çetin'di. Bursaspor'un en skorer oyuncusu Young 13 sayıyla oynarken, A. Efes'in en skorer oyuncusu ise Oturu 30 sayıyla maçı tamamladı.

Bursaspor İnfo Yatırım, A. Efes\'e mağlup oldu
07.01.2024 - 21:12,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında ağırladığı A. Efes'e 83-73'lük skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bursaspor: Young 13, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Brown 7, David Mutaf 6, Metin Türen 4, Hamilton 12

A. Efes: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1. Periyot: 27-21 (Bursaspor lehine)

Devre: 41-41

3. Periyot: 53-63 (A. Efes lehine) - BURSA

Kaynak: İHA
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