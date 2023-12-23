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Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 94-84'lük skorla mağlup etti.

Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor\'u 94-84 yendi
23.12.2023 - 23:15,  Güncelleme: 23:48
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 94-84'lük skorla yenerek mağlup etti.

Hakemler: Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Göksun Öz

Bursaspor: Young 9, Jordan Floyd 16, Ömer Utku Al 10, Michineau 10, Ahmet Can Duran, Brown 30, Mutaf, Mehmet Atalan, Metin Türen 3, Hamilton 16

Petkimspor: Emre Tanışan, Thomas 20, Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin 2, Simmons 13, Aldridge, Tayfun Erülkü

1. Periyot: 19-17 (Bursaspor lehine)

Devre: 45-41 (Bursaspor lehine)

3. Periyot: 65-55 (Bursaspor lehine) - BURSA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi - Son Dakika
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