Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi

Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakaları tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.