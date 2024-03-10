Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi.

10.03.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 10, Taylor 13, Scrubb 3, Berkay Candan 9, Bouteille 5, Muhammed Baygül 8, Akif Egemen Güven, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 5, Cavanaugh 11

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 19, Michineau 16, Brown 17, Metin Türen 3, Hamilton 5, Neal 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 6, Sarper David Mutaf 5

1. Periyot: 23-18

Devre: 40-33

3. Periyot: 53-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi.

Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Bursaspor, Türkiye, Sigorta, Spor, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakaları tamamlandı
    23:02 Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakaları tamamlandı

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.


22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
20:14 İsviçre Alpleri’nde 6 kayakçı kayboldu İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 23:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement