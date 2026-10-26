Bursaspor, Keçiörengücü'nü 4-2 yenip 28 puanla Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Bursaspor, Keçiörengücü'nü 4-2 yenip 28 puanla Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi

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Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkarıp 12. haftada liderliğe yükseldi. 7. haftadan bu yana zirvede olan Metro Holding Kayserispor, Pendikspor ile 2-2 berabere kalıp 27 puanda ikinci sıraya geriledi.

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Mardin 1969, sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.

1. Lig'de liderlik 12. haftanın ardından el değiştirdi. Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 28 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

7. haftadan bu yana zirvede yer alan Metro Holding Kayserispor, konuk olduğu Orfa Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 27'ye yükselten Kayserispor, ikinci basamağa geriledi.

Ligde bu hafta yapılan maçların 4'ünü ev sahibi takımlar, 5'ini konuk ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Toplam 38 kez filelerin havalandırıldığı 1. Lig'de bu sezonun en gollü haftası yaşandı.

Sonuçlar

Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: 0-3

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: 4-0

Muğlaspor-İstanbulspor: 5-0

SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2

Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: 2-2

Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: 3-2

Antalyaspor-Bodrum FK: 1-2

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 2-4

Mardin 1969-Manisa FK: 2-1

Puan durumu

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR1291226111528
2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR128312691727
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK12822179826
4.BATMAN PETROLSPOR127232521423
5.MARDİN 1969126331611521
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ125522315820
7.MUĞLASPOR124621814418
8.ANTALYASPOR126061819-118
9.BODRUM FK124531511417
10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK124441615116
11.SMS GRUP SARIYER124441417-316
12.BANDIRMASPOR123541710714
13.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR113441310313
14.EKENLER BETON SİVASSPOR122731518-313
15.TURKA ESENLER EROKSPOR122641216-412
16.ORFA YAPI PENDİKSPOR122551423-911
17.MANİSA FK122461922-310
18.ARTI DEĞER VANSPOR FK123361322-910
19.İSTANBULSPOR12129931-225
20.BOLUSPOR110110325-221
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA
Metro HoldingKayserisporPendiksporBursasporTrendyolSporSon Dakika

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