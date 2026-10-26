Bursaspor, Keçiörengücü'nü 4-2 yenip 28 puanla Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi

Bursaspor, Keçiörengücü'nü 4-2 yenip 28 puanla Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkarıp 12. haftada liderliğe yükseldi. 7. haftadan bu yana zirvede olan Metro Holding Kayserispor, Pendikspor ile 2-2 berabere kalıp 27 puanda ikinci sıraya geriledi.
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın kapanış maçında Mardin 1969, sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.
1. Lig'de liderlik 12. haftanın ardından el değiştirdi. Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 28 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.
7. haftadan bu yana zirvede yer alan Metro Holding Kayserispor, konuk olduğu Orfa Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 27'ye yükselten Kayserispor, ikinci basamağa geriledi.
Ligde bu hafta yapılan maçların 4'ünü ev sahibi takımlar, 5'ini konuk ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Toplam 38 kez filelerin havalandırıldığı 1. Lig'de bu sezonun en gollü haftası yaşandı.
Sonuçlar
Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: 0-3
Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: 4-0
Muğlaspor-İstanbulspor: 5-0
SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2
Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: 2-2
Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: 3-2
Antalyaspor-Bodrum FK: 1-2
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 2-4
Mardin 1969-Manisa FK: 2-1
Puan durumu
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|12
|9
|1
|2
|26
|11
|15
|28
|2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|12
|8
|3
|1
|26
|9
|17
|27
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|12
|8
|2
|2
|17
|9
|8
|26
|4.BATMAN PETROLSPOR
|12
|7
|2
|3
|25
|21
|4
|23
|5.MARDİN 1969
|12
|6
|3
|3
|16
|11
|5
|21
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|5
|5
|2
|23
|15
|8
|20
|7.MUĞLASPOR
|12
|4
|6
|2
|18
|14
|4
|18
|8.ANTALYASPOR
|12
|6
|0
|6
|18
|19
|-1
|18
|9.BODRUM FK
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|4
|17
|10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|4
|4
|4
|16
|15
|1
|16
|11.SMS GRUP SARIYER
|12
|4
|4
|4
|14
|17
|-3
|16
|12.BANDIRMASPOR
|12
|3
|5
|4
|17
|10
|7
|14
|13.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|11
|3
|4
|4
|13
|10
|3
|13
|14.EKENLER BETON SİVASSPOR
|12
|2
|7
|3
|15
|18
|-3
|13
|15.TURKA ESENLER EROKSPOR
|12
|2
|6
|4
|12
|16
|-4
|12
|16.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|12
|2
|5
|5
|14
|23
|-9
|11
|17.MANİSA FK
|12
|2
|4
|6
|19
|22
|-3
|10
|18.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|12
|3
|3
|6
|13
|22
|-9
|10
|19.İSTANBULSPOR
|12
|1
|2
|9
|9
|31
|-22
|5
|20.BOLUSPOR
|11
|0
|1
|10
|3
|25
|-22
|1
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