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Bursaspor Kulübü 5 liradan bilet satacak - Son Dakika

Bursaspor Kulübü 5 liradan bilet satacak

07.12.2021 16:43
Bursaspor Kulübü 5 liradan bilet satacak

Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı öncesi bilet fiyatlarından büyük indirime gitti.

Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı öncesi bilet fiyatlarından büyük indirime gitti. Yeşil-beyazlılar, kale arkaları ve maraton tribün biletlerini 5 liradan satışa çıkartacak.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Manisa FK maçı biletleri yarından itibaren satışa çıkacak. Yeşil-beyazlı kulüp, bu önemli müsabaka öncesi bilet fiyatlarını 5 TL'ye kadar indirdi. Daha önce 30 TL'den satışa çıkarttığı kale arkaları ile maraton tribünlerin de bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi. Bitci Timsah Park'ta ve yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde belirlendi: 1963 Tribünü: 250 TL, Batı Alt Tribünü: 75 TL, VIP Tribün: 100 TL, Maraton Üst Tribün: 5 TL, Maraton Alt Tribün: 5 TL, Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 5 TL, Tofaş Tribünü: 5 TL." - BURSA

Türk Lirası, Spor Toto, Bursaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü 5 liradan bilet satacak - Son Dakika Spor


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