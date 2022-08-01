Bursaspor'dan Hasan Basri Ünal açıklaması - Son Dakika
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Bursaspor'dan Hasan Basri Ünal açıklaması

01.08.2022 13:29
Bursaspor'dan Hasan Basri Ünal açıklaması

Bursaspor Kulübü, Hasan Basri Ünal'ı yeni sezon yapılanmasında düşünmediğini belirten bir açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Hasan Basri Ünal'ı yeni sezon yapılanmasında düşünmediğini belirten bir açıklama yayımladı.

Bursaspor, kulübün altyapısından yetişen ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Basri Ünal'ı yeni sezonda kadrosunda düşünmediğine dair yazılı açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yeni sezon yapılanmasında yer alması düşünülmeyen profesyonel futbolcu Hasan Basri Ünal'a, yönetim kurulu kararı ile transfer görüşmeleri yapması hususunda izin verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - BURSA

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Kaynak: İHA

Hasan Basri, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'dan Hasan Basri Ünal açıklaması - Son Dakika

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