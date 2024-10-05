Bursaspor, Manisa'yı 81-73 yendi

SALON: Muradiye
HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
MANİSA BASKET: Pickett 2, Lee 12, Echodas 14, Freeman 9, Yunus Emre 14, Leon 2, Ahmet Safa 3, Cengizhan, Besson 15, White JR 2
BURSASPOR BASKETBOL: Brown 18, Michineu 20, Grantham 9, Sharma 7, Mutaf 12, Pipes JR, Ömer Utku 6, Gavrilovic 4, Berkay 5, Nusret
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 31-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56
5 FAUL: Garvilovic (35.46) (Bursaspor)
BASKETBOL Süper Ligi 1'inci hafta mücadelesinde Manisa Basket, evinde Bursaspor Basketbol'a 81-73 mağlup oldu.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan konuk ekip soyunma odasına 41-31 üstün girdi. Üçüncü periyotta Manisa temsilcisi 3 sayıya kadar indirdi: 53-56. Final periyodunda üstünlüğünü koruyan Bursaspor Basketbol müsabakayı 8 sayı farkla kazanmayı başardı: 73-81.
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