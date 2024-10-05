Bursaspor, Manisa'yı 81-73 yendi - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Manisa'yı 81-73 yendi

Bursaspor, Manisa Basketbol'u 81-73 mağlup ederek sezonun ilk haftasında galip geldi.

05.10.2024 17:59
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SALON: Muradiye

HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

MANİSA BASKET: Pickett 2, Lee 12, Echodas 14, Freeman 9, Yunus Emre 14, Leon 2, Ahmet Safa 3, Cengizhan, Besson 15, White JR 2

BURSASPOR BASKETBOL: Brown 18, Michineu 20, Grantham 9, Sharma 7, Mutaf 12, Pipes JR, Ömer Utku 6, Gavrilovic 4, Berkay 5, Nusret

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

İLK YARI: 31-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56

5 FAUL: Garvilovic (35.46) (Bursaspor)

BASKETBOL Süper Ligi 1'inci hafta mücadelesinde Manisa Basket, evinde Bursaspor Basketbol'a 81-73 mağlup oldu.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan konuk ekip soyunma odasına 41-31 üstün girdi. Üçüncü periyotta Manisa temsilcisi 3 sayıya kadar indirdi: 53-56. Final periyodunda üstünlüğünü koruyan Bursaspor Basketbol müsabakayı 8 sayı farkla kazanmayı başardı: 73-81.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Manisa'yı 81-73 yendi - Son Dakika

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