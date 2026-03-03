Bursaspor Muş Spor Maçı Hazırlıklarına Başladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27'nci haftasında deplasmanda Muş Spor'a konuk olacak Bursaspor, karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Ardından sonuçlandırma çalışmasına geçildi. Tempoyu artıran yeşil-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı. Teknik heyet, oyuncuların performansını yakından takip etti. Bursaspor, Muş Spor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
