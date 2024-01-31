Bursaspor, Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı

Hasan BOZBEY/BURSA, -
STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Ramazan Doğanay, Mehmet Büyükyılmaz, Cem Mustafa Akpınar
BURSASPOR: Deniz Aydın - Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Kerem Dede, Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Emre Tepegöz, Bilal Güney (Dk. 80 Barış Dalkıran), Abdullah Tazgel, Ömer Turan Görgüç (Dk. 69 Enes Solakoğulları), Eren Güler (Dk. 85 Samet Bozkurt)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can Oruç - Baran Işık, Ahmet Gökbayır, Süleyman Enes Karakaş (Dk. 46 Yakup Emre Bakkal (Dk. 84 Abdullah Beytaş), Salih Kavrazlı, Ali Karakaya, Hakkı Can Aksu, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak (Dk. 68 Tibet Öniz), Talha Erdoğan (Dk. 46 Barışcan Işık Altunbaş)
SARI KARTLAR: Bilal Güney, Eren Güler, Yusuf Sertkaya (Bursaspor) - Ali Karakaya, Ekrem Çalışanlar, Yakup Emre Bakkal (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçında puan alamayan Bursaspor, 23'üncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
İstanbul Fatih'te bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böçkün, sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak ünlenmişti.
İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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