Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 14.00'te Serik Belediyespor ile karşılaşacak. - BURSA
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Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Develi Belediyespor'u 26-24, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 78 dakika sürdü.
Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Cikalleshi'nin attığı 2 golüne karşılık Yusuf Erdoğan ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
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