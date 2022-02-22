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Bursaspor son 10 maçta 1'den fazla gol atamadı - Son Dakika

Bursaspor son 10 maçta 1'den fazla gol atamadı

22.02.2022 12:40
Bursaspor son 10 maçta 1'den fazla gol atamadı

Bursaspor ligde çıktığı son 10 maçında 1'den fazla gol atamadı.

Bursaspor ligde çıktığı son 10 maçında 1'den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplam 5 kez fileleri havalandırabildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 10 maçta 1'den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlı takım Manisa FK, Ümraniyespor, Adanaspor, Samsunspor ve Ankaragücü'ne 1'er gol atarken, Bandırmaspor, Menemenspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor'a gol atma başarısı gösteremedi. Bursaspor gol yollarındaki bu sıkıntıyı çözebilmek için Joao Pedro'yu transfer etti, ancak Portekizli futbolcu 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Son 10 maçta rakiplerine 5 gol atan Bursaspor, ağlarında ise 12 gol gördü. - BURSA

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Denizlispor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor son 10 maçta 1'den fazla gol atamadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor son 10 maçta 1'den fazla gol atamadı - Son Dakika
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