Bursaspor şut çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor şut çalıştı

25.07.2022 11:55
Bursaspor şut çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarınabu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, hedefe yönelik pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

YORUMLAR
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Bursaspor'da kıran kırana antrenman Bursaspor'da kıran kırana antrenman Bursaspor esneklik çalışması yaptı Bursaspor esneklik çalışması yaptı
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor şut çalıştı - Son Dakika

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