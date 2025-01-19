Bursaspor-Taraftarından Filistin Destekleri

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BURSASPOR, TFF 3'üncü Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Düzcespor'u ağırladı. Karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar, tribünde Filistin bayrağı açarak, stadyumda 'Kahrolsun İsrail ' sloganı attı.

TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında Düzcespor'u konuk etti. Golsüz beraberlikle biten karşılaşma öncesi seremonide yeşil-beyazlı taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartlar açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Taraftarlar, koreografi ile beraber 'Kahrolsun İsrail' sloganları da attı.