TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında Düzcespor'u konuk etti. Golsüz beraberlikle biten karşılaşma öncesi seremonide yeşil-beyazlı taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartlar açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Taraftarlar, koreografi ile beraber 'Kahrolsun İsrail' sloganları da attı.
Son Dakika › Spor › Bursaspor-Taraftarından Filistin Destekleri - Son Dakika
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