Bursa'da 4 Bursaspor taraftarı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Sevgiliye Koşuyoruz' sloganıyla Özlüce Tesisleri'ne koştu.
Maraton koşucusu Yasin Avcı ve 3 arkadaşı, 'Sevgiliye Koşuyoruz' sloganıyla Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu önünden Bursaspor İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar yaklaşık 8 kilometre koştu. 3 metrelik Bursaspor bayrağı ile koşan Yasin Avcı ve 3 arkadaşına polis ekibi de eşlik etti. Ana yolun sağ tarafından koşan Avcı ile arkadaşlarına sürücüler el sallayarak ve korna çalarak destek verdi.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde geleneksel olarak bu koşuyu düzenlediklerini ve bu sene 5.'si olduğunu belirten Yasin Avcı, "Bizim için sevgili demek yeşil-beyaz demek Bursaspor demek. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız 'Sevgiliye Koşuyoruz' sloganıyla Timsah Arena'dan Bursaspor Tesislerine gidiyoruz. 6 metre sopa 3 metre bayrak ile koşuyoruz. Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen'in desteği ile Bursaspor'umuza koşacağız yeşil beyaz sevgimizi göstereceğiz. Bu yıl 5'incisi oldu. Sadece geçen yıl depremden dolayı yapmadık. İnşallah seneye de yapacağız. Hep beraber el ele olacağız Bursaspor amatöre düşse bile sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz" dedi
Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen, "Bu sene ki etkinliği Yasin Avcı kardeşimizin öncülüğünde başlatmış olacağız. Bu sene 5.'si olan Sevgililer Günü maratonlarını arttırarak etkinliğimizi bütün dünyaya duyuracağız. Maraton İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde son bulacak ve orada sevgilimiz Bursaspor kulübümüz ile kavuşmuş olacağız. Yöneticilerimiz bizi bekliyor" dedi. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor taraftarları Sevgililer Günü'nde 'Sevgiliye Koşuyoruz' etkinliği düzenledi - Son Dakika
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyelerinde tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?