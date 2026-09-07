Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK'yı deplasmanda Iheanacho'nun golleriyle 2-1 yendi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. ve 90+2. dakikalarda Iheanacho kaydetti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Burak Demirkıran, Egemen Savran, Kemal Mavi
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 73 Kadir Kaan Yurdakul), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Benrahou, Atakan Çankaya, Anziani (Dk. 82 Osman Kahraman), Vargas, Sylla
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 46 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Eyüp Akcan, Elitim (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Hüseyin Maldar (Dk. 67 Baran Başyiğit), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Saranic), Iheanacho
Goller: Dk. 20 Sylla (Manisa FK), Dk. 27 ve 90+2 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Herelle, Dk. 66 Benrahou, Dk. 83 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 58 Bayramov, Dk. 86 Alper Babacan (Bursaspor)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK'yı deplasmanda Iheanacho'nun golleriyle 2-1 yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?