Bursaspor'u deplasman performansı yaktı! - Son Dakika
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Bursaspor'u deplasman performansı yaktı!

24.05.2022 11:52
Bursaspor'u deplasman performansı yaktı!

Bursaspor, Timsah Park'ta topladığı 31 puana rağmen küme düştü.

Bursaspor, Timsah Park'ta topladığı 31 puana rağmen küme düştü. İç sahada aynı performansı gösteren Eyüpspor ile 30 puan elde eden İstanbulspor ise play-off oynama şansı elde etti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek lige veda eden Bursaspor'da ilginç bir detay göze çarptı. Yeşil-beyazlı takım topladığı 44 puana rağmen TFF 2. Lig'e düşerken, Timsah Park'ta oynadığı mücadelelerde toplam 31 puanı hanesine yazdırdı. Bursaspor'un iç sahada gösterdiği performansın aynısını gerçekleştiren Eyüpspor ile 30 puan toplayan İstanbulspor ise adını play-off'a yazdırdı. Ancak yeşil-beyazlı takım, deplasmanda 13 puan toplayabildi. Bursa dışında çıktığı 18 maçta sadece 3 galibiyet elde edebilen Bursaspor, ligde tutunamadı. Yeşil-beyazlılar, deplasman karnesinin zayıflığı sebebiyle TFF 2. Lig'e geriledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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