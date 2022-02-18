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Bursaspor'un Ankaragücü maçına İnegöl'den sponsor Sancrea Sandalye'den yeşil-beyazlı kulübe destek - Son Dakika

Bursaspor'un Ankaragücü maçına İnegöl'den sponsor Sancrea Sandalye'den yeşil-beyazlı kulübe destek

18.02.2022 16:47
Bursaspor'un Ankaragücü maçına İnegöl'den sponsor Sancrea Sandalye'den yeşil-beyazlı kulübe destek

İnegöl'de faaliyet gösteren Sancrea Sandalye, Bursaspor'un Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi.

İnegöl'de faaliyet gösteren Sancrea Sandalye, Bursaspor'un Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi.

Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han'ın Bursaspor yönetim kuruluna girmesinin ardından İnegöl'den kendisine destek gelmeye başladı. İnegöl'de faaliyet gösteren Sancrea Sandalye, Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlenerek Talha Timur Han'ın destekçisi olduklarının mesajını verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sancrea Sandalye Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Seçgin, "Talha Timur Han'ın Bursaspor'umuzun yönetiminde yer alması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu kapsamda firma olarak, Talha Timur'un yanında olduğumuzu ifade etmek için hem de Bursaspor'umuza destek olmak için hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlendik. Bursaspor'umuza Ankaragücü karşısında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Ankaragücü, Bursaspor, Mobiliyum, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un Ankaragücü maçına İnegöl'den sponsor Sancrea Sandalye'den yeşil-beyazlı kulübe destek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'un Ankaragücü maçına İnegöl'den sponsor Sancrea Sandalye'den yeşil-beyazlı kulübe destek - Son Dakika
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