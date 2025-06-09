Bir dönem Bursaspor forması giyen tecrübeli kaleciScott Carson'ın Manchester City macerası sona erdi.
Manchester City, yeni sezon öncesi kadrosunda değişikliklere giderken, uzun süredir kulüpte yer alan Scott Carson ile yollarını ayırdı.
2019 yılında transfer edilen Carson, bu süre zarfında sadece 6 sene içinde sadece 2 maçta forma şansı buldu ve 107 dakika sahada kaldı. Tecrübeli kaleci, City formasıyla 4 kez Premier Lig, 2'şer kez Lig Kupası ve Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup olmak üzeretam 12 kupa kazandı.
Carson, City formasıyla ilk maçına Mayıs 2021'de Newcastle United'a karşı, ikinci maçına ise Şampiyonlar Ligi'ndeSporting karşısında çıktı.
39 yaşındaki kaleci, ülkemizde de Bursaspor'un kalesini de korumuştu. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Yeşil-beyazlılarda forma giyen tecrübeli eldiven 77 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı - Son Dakika
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