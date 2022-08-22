Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor - Son Dakika
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Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor

22.08.2022 16:25
Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor

Bursaspor'un eski yöneticisi Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı vazgeçti.

Bursaspor'un eski yöneticisi Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı vazgeçti.

Maddi anlamda zor günler yaşayan Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçmeye devam ediyor. Şimdi de Hayrettin Gülgüler'in döneminde yöneticilik yapan Şevket Kaydı, alacaklarından vazgeçti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "56. dönem yöneticilerimizden Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı feragat etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız." Eski Başkan Hayrettin Gülgüler'in ekibinde yer alan Şevket Kaydı, o dönem yöneticilikten de istifa etmişti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor - Son Dakika

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