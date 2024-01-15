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Bursaspor'un iki genç ismi profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bursaspor'un iki genç ismi profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, altyapısında yetişen Ahmet Hakan Atış ve Ahmet Berke Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. İmza törenine kulüp yetkilileri, futbolcular ve aileleri katıldı. Genç oyuncuların milli formayı gururla temsil etmeleri ve başarılı bir kariyer geçirmeleri temenni edildi.

Bursaspor\'un iki genç ismi profesyonel sözleşme imzaladı
15.01.2024 - 12:37,
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Bursaspor'un iki genç ismi Ahmet Hakan Atış ve Ahmet Berke Ay, profesyonel sözleşmeye imza attı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapısında yetişen Ahmet Hakan Atış ile Ahmet Berke Ay profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, Gençlik Geliştirme Kurulu üyemiz Ümit Kepir, futbolcularımız Ahmet Berke Ay ve Ahmet Hakan Atış ile aileleri katıldı. Kendi yaş kategorilerinde milli formayı gururla temsil eden Ahmet Berke Ay ve Ahmet Hakan Atış'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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