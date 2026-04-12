Bursa\'da yeşil-beyaz coşku dev ekrana taşındı

12.04.2026 19:07  Güncelleme: 19:10
Bursaspor'un TFF 2. Lig'deki Ankara Demirspor ile oynadığı maçı, dev ekranda izleyen yüzlerce taraftar coşkuyla galibiyeti kutladı. Bursa'nın Kültürpark'taki etkinlikte, şampiyonluk yolundaki önemli galibiyet büyük sevinç yarattı.

Bursaspor'un TFF 2. Lig'de Ankara Demirspor ile Eskişehir'de oynadığı kritik mücadele, Bursa'da yüzlerce taraftarı aynı noktada buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'taki Atatürk Stadyumu girişi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekran, adeta tribün atmosferi oluşturdu.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen yeşil-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu kritik zafer, Bursa'da kurulan dev ekranda maçı takip eden taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

Her yaştan Bursaspor taraftarının bir araya geldiği etkinlikte, maç boyunca tezahüratlar hiç susmadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte alanda büyük bir coşku yaşanırken, taraftarlar şampiyonluk yolunda alınan galibiyeti uzun süre kutladı.

Aileleriyle birlikte güneşli pazar gününde etkinliğe katılan Bursalılar, hem maç heyecanını birlikte yaşamanın hem de bu atmosferi paylaşmanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce... ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
