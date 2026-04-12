Bursa\'da yeşil-beyaz coşku dev ekrana taşındı

Bursaspor'un TFF 2. Lig'de Ankara Demirspor ile Eskişehir'de oynadığı kritik mücadele, Bursa'da yüzlerce taraftarı aynı noktada buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'taki Atatürk Stadyumu girişi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekran, adeta tribün atmosferi oluşturdu.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen yeşil-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu kritik zafer, Bursa'da kurulan dev ekranda maçı takip eden taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

Her yaştan Bursaspor taraftarının bir araya geldiği etkinlikte, maç boyunca tezahüratlar hiç susmadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte alanda büyük bir coşku yaşanırken, taraftarlar şampiyonluk yolunda alınan galibiyeti uzun süre kutladı.

Aileleriyle birlikte güneşli pazar gününde etkinliğe katılan Bursalılar, hem maç heyecanını birlikte yaşamanın hem de bu atmosferi paylaşmanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA