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Bursaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 20 Ocak'a ertelendi - Son Dakika
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Bursaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 20 Ocak'a ertelendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bursaspor'da yapılan Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak tarihine ertelendi. Toplantıya 55 üye katıldı ve ikinci oturumda çoğunluk aranmayacak. Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın başkanlık için yarışacağı genel kurul, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bursaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 20 Ocak\'a ertelendi
13.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da, Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulun ilk toplantısına 55 üye katıldı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, toplantının 20 Ocak Cumartesi saat 14.00'de çoğunluk aranmaksızın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Genel kurulda, kulüp başkanlığına aday olan Sinan Bür ile Raşit Barışıcı'nın listeleri yarışacak.

Kaynak: AA
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