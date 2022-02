Bursaspor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 27 Şubat'ta yapılacak

Bursaspor Kulübünün bugün yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 27 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünkü olağan idari ve mali genel kurulun ardından olağanüstü genel kurulun da 16'şar kişi katıldığından yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı gerekçesiyle ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, idari ve mali genel kurulun 26 Şubat Cumartesi günü Fethiye Kültür Merkezi'nde, olağanüstü genel kurulun ise 27 Şubat Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kulübün içinde bulunduğu kriz döneminde her iki genel kurula gerekli ilginin gösterilmemesinin üzücü olduğunu belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüpte yıllardır genel kurulların toplanamamasının alışkanlık haline geldiğini, yeni yönetimlerin işbaşı yapmalarının sürekli geciktiğini vurgulayan Sakder, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kritik günlerde Bursaspor'un bir dakikasının bile değeri çok değerli ve büyüktür. Kaybedilen her dakika, her saat, her gün Bursaspor'umuzun aleyhine işlemektedir. Günlerdir yaşanılan olumsuzluklar karşısında yaptığım her açıklamamda belirttiğim gibi Bursaspor'a tüm camianın sahip çıkması, bu sezonu hayırlısı ile tamamlamamız gerektiğini dile getirdim. Bugün işbaşında bulunan ancak istifa etmiş bir yönetim kurulu bulunmasına rağmen aday olan yeni yöneticilerin ivedilikle işbaşı yapmaları son derece önemlidir. Lig sonuna kadar oynayacağımız 13 maç, birer final maçıdır. Hep söylüyorum, mevcut oyuncu kadromuz ile bu ligi tamamlamak zorundayız. Başta teknik direktörümüz Tamer Tuna ve ekibi ile oyuncularımıza güvenimiz tamdır. Bu nedenle kavgaları, tartışmaları, dedikoduları bir süre erteleyerek yeni bir kaos ortamı yaratmamak Bursaspor'un yararına olacaktır."

Seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayarak listesini sunan tek isim, Ömer Furkan Banaz olmuştu.