Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı - Son Dakika
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Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı

16.06.2022 20:52
Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı

Bursaspor'un yeni formaları bir video görselle tanıtıldı.

Bursaspor'un yeni formaları bir video görselle tanıtıldı. 'Yadigar' isimli videoda üç forma görücüye çıktı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı. Kulübün resmi Youtube hesabından yapılan 'Yadigar' isimli videoda üç forma görücüye çıktı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tribünlerimizin önemli ismi, Bursaspor'umuzun efsaneleşmiş bestelerinin sahibi Fehmizat Bayraktar'dan, Tüm Türkiye'yi görsel şovlarıyla hayran bırakan koreografilerimizin ismi Onur Zerey'den, tertemiz şampiyonluğumuzun en büyük mimarlarından olan efsane başkanımız İbrahim Yazıcı'dan "yadigar" kalan bu şanlı armayı bu sezonda da gururla ve dik duruşla taşımaya devam edeceğiz. Bu hikayede, kulüp tarihimizin üç önemli kahramanı Fehmizat Bayraktar, Onur Zerey ve İbrahim Yazıcı'nın bizlere bıraktığı Bursasporluluk duruşunun bir kez daha hatırlanmasını istedik. Sabahlara kadar besteler yazıp kendi imkanlarıyla stadyumda dağıtan Fehmizat Bayraktar'ın, gecesini gündüzüne katıp sadece Bursaspor'u görsel olarak daha iyi anlatmaya çalışan Onur Zerey'in ve hasta yatağında bile Bursaspor'u düşünen şampiyon başkanımız İbrahim Yazıcı'nın kulübümüz için yaptıklarını bir videoda anlatmak mümkün değildir. Ancak bu isimleri yad etmek ve duruşlarını gelecek nesle hatırlatmak amacındayız. Biliyoruz ki bu armanın onurlu mücadelesi son güne kadar devam edecektir. Bursaspor, sonuçlarla ya da gündelik başarılarla tarif edilemeyecek kadar büyük bir kulüptür. Bir kez daha aramızdan ayrılan, Bursaspor sevdasını son nefesine kadar taşıyan kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Özümüze dönerek güçleneceğiz. Bizi biz yapan değerlere sıkıca sarılacağız. Saygı ve minnetle" ifadelerine yer verildi.

(Barış Yalım - İHA)

Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı
Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı
Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı
Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı
Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un yeni formaları tanıtıldı - Son Dakika

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