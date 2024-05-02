Bursaspor-Vanspor FK Maçı Seyircisiz Oynanacak

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Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanacak Bursaspor-Vanspor FK maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup son haftasında Bursaspor, sahasında Vanspor'la karşılaşacak. Müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.

Bu mücadele ile ilgili beklenen karar ise geldi. Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Ligin ilk yarısında Van'daki maç da güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanmıştı. - BURSA