Bursaspor-Vanspor FK Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika
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Bursaspor-Vanspor FK Maçı Seyircisiz Oynanacak

Bursaspor-Vanspor FK Maçı Seyircisiz Oynanacak

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanacak Bursaspor-Vanspor FK maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

02.05.2024 17:17
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Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanacak Bursaspor-Vanspor FK maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup son haftasında Bursaspor, sahasında Vanspor'la karşılaşacak. Müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.

Bu mücadele ile ilgili beklenen karar ise geldi. Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Ligin ilk yarısında Van'daki maç da güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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