Bursaspor Vanspor ile Karşılaşacak

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda rakibi Vanspor FK oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Vanspor FK ile eşleşen Bursaspor karşılaşması 3-4-5 Aralık tarihleri arasında Bursa'da oynanacak. - BURSA
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