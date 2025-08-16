Bursaspor ve Eskişehirspor'dan Orman Yangınlarına Destek Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bursaspor ve Eskişehirspor'dan Orman Yangınlarına Destek Maçı

Bursaspor ve Eskişehirspor\'dan Orman Yangınlarına Destek Maçı
16.08.2025 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor ile Eskişehirspor, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için 'Doğa İçin Tek Yürek' sloganıyla dostluk maçında karşılaştı. Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda oynanan maçta yaklaşık 40 bin seyirci yer aldı. Maç öncesinde orman yangınlarında hayatını kaybedenler anıldı. Bursaspor, ikinci yarıda attığı golle maçı 2-1 kazanırken, elde edilen bilet gelirleri yangın bölgelerine bağışlanacak.

Bursaspor ile Eskişehirspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" sloganıyla dostluk maçında karşılaştı.

Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor ile yeni sezonda Nesine 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor, bir fidan dikme seferberliğine destek olmak için Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Aralarında Eskişehirspor taraftarının da bulunduğu ve "kapalı gişe" oynanan maçta yaklaşık 40 bin seyirci, takımlarını destekledi.

Maç öncesinde yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarında şehit olan orman işçilerinin ve gönüllülerin fotoğraflarının "Unutmadık, unutmayacağız" yazısının altında bulunduğu ve "Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankartlar açıldı.

Karşılaşmada, yangınlarda mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünde görevli ekipler de Bursaspor yönetimi tarafından misafir edildi.

Maç, orman yangınlarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bursaspor'dan Muhammed Demir'in, Eskişehirspor'dan Deniz Keskin'in karşılıklı golleriyle maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor, karşılaşmanın ikinci yarısında Ertuğrul Ersoy'un attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Eskişehirspor, Bursaspor, Futbol, Çevre, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor ve Eskişehirspor'dan Orman Yangınlarına Destek Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı
Bursa’da kuzen kavgası kanlı bitti Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 22:31:40. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor ve Eskişehirspor'dan Orman Yangınlarına Destek Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.