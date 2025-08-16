Bursaspor ve Eskişehirspor\'dan Orman Yangınlarına Destek Maçı

Bursaspor ile Eskişehirspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" sloganıyla dostluk maçında karşılaştı.

Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor ile yeni sezonda Nesine 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor, bir fidan dikme seferberliğine destek olmak için Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Aralarında Eskişehirspor taraftarının da bulunduğu ve "kapalı gişe" oynanan maçta yaklaşık 40 bin seyirci, takımlarını destekledi.

Maç öncesinde yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarında şehit olan orman işçilerinin ve gönüllülerin fotoğraflarının "Unutmadık, unutmayacağız" yazısının altında bulunduğu ve "Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankartlar açıldı.

Karşılaşmada, yangınlarda mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünde görevli ekipler de Bursaspor yönetimi tarafından misafir edildi.

Maç, orman yangınlarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bursaspor'dan Muhammed Demir'in, Eskişehirspor'dan Deniz Keskin'in karşılıklı golleriyle maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor, karşılaşmanın ikinci yarısında Ertuğrul Ersoy'un attığı golle maçı 2-1 kazandı.