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Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Soğuk havada gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlılar, sınırlandırılmış alan oyunları çalışması yaptı.

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
09.01.2024 - 18:32,  Güncelleme: 18:32
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Bursaspor'da Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıkları devam ediyor. Soğuk havada antrenmanlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, sınırlandırılmış alan oyunları çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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