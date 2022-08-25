Bursaspor taktik çalışma yaptı - Son Dakika
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Bursaspor taktik çalışma yaptı

25.08.2022 19:45
Bursaspor taktik çalışma yaptı

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik çalışmaya eğildi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor taktik çalışma yaptı - Son Dakika

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