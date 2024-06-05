Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sözleşmesini feshetti

Bursaspor Kulübü, genç futbolcu Yiğit Fidan'ın ödemelerini zamanında alamaması nedeniyle sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, oyuncunun ayrılmak istediğini ancak para kazandırmadan ayrılmak istemediğini belirtti. Bursaspor, görüşmelerin devam ettiğini ve oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istediklerini ifade etti.

05.06.2024 12:43
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Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın tek taraflı sözleşmesini feshetmesi sonrası açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, genç futbolcunun 2 yıldır yaşadığı sorunları gerekçe göstererek gitmek istediğini, ancak kulübe de para kazandırmadan ayrılmak istemediğini ilettiği belirtildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilide:

"Oyuncumuz Yiğit Fidan'ın, ödemelerini zamanında alamamasını gerekçe göstererek 24 Nisan 2024 günü noter aracılığıyla kulübümüze ihtarname çektiğini ve 24 Mayıs 2024 tarihine kadar alacaklarının ödenmesini talep ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 24 Mayıs 2024 gününe kadar oyuncunun ihtara konu olan ödemesi gerçekleşmediği için, Yiğit Fidan sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Görevi 27 Mayıs 2024 tarihinde devralmamızdan hemen sonra oyuncu ve babasıyla görüşmelere başlayıp, Yiğit'i gelecek sezon kadromuzda görmek istediğimizi kendilerine net bir şekilde ifade ettik. Dünkü son görüşmemizde oyuncunun son iki yılda yaşadığı sorunlardan dolayı kulübümüzden ayrılmak istediği ve bu konuda kararlı olduğu tarafımıza bildirilirken, ayrılık durumunda, oyuncunun Bursaspor'a para kazandırmadan hareket etmeyeceği ifade edilmiştir. Bu sürecin, kulübümüz lehine sonuçlanması için görüşmelerin sürdüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan'ın sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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