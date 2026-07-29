BURSASPOR Zeki Yavru'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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BURSASPOR Zeki Yavru'yu Kadrosuna Kattı

BURSASPOR Zeki Yavru\'yu Kadrosuna Kattı
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Bursaspor, Samsunspor'dan Zeki Yavru ile anlaştı. 35 yaşındaki oyuncu, 432 maça çıktı.

BURSASPOR, son olarak Samsunspor forması giyen Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Samsunspor forması giyen Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Zeki Yavru, kariyerinde Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Akhisarspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Samsunspor formalarını giydi. Samsunspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Zeki Yavru için kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Zeki Yavru" ifadeleri kullanıldı. Kariyerinde 432 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Zeki Yavru; 23 gol atıp, 38 asist yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor BURSASPOR Zeki Yavru'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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