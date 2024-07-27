Bursasporlu Futbolcuların Günün İlk İdmanı Salonda Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Bursasporlu Futbolcuların Günün İlk İdmanı Salonda Gerçekleştirildi

Bursaspor, sezon öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanını salonda yaptı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

27.07.2024 12:13
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Bursasporlu futbolcuların günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.

Bursaspor, sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursasporlu Futbolcuların Günün İlk İdmanı Salonda Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursasporlu Futbolcuların Günün İlk İdmanı Salonda Gerçekleştirildi - Son Dakika
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