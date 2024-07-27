Bursasporlu Futbolcuların Günün İlk İdmanı Salonda Gerçekleştirildi

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Bursasporlu futbolcuların günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.

Bursaspor, sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA