Karacabeyli taraftar Iheanacho için 16 karpuzu Bursaspor tesislerine getirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada takımın golcü oyuncusu Kelechi Iheanacho'nun yaz kış karpuz yediğini belirterek Karacabeylilere seslenmişti. Ersoy, Nijeryalı futbolcunun gol atmaya devam etmesi halinde kendisine yaz kış karpuz bulacağını ifade ederek Karacabeylilere selam göndermişti.

IHEANACHO İÇİN 16 ADET KARPUZ

Kaptanın bu çağrısına kayıtsız kalmayan Karacabeyli taraftar İsmail Tepe, oğlu ve arkadaşı ile birlikte Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gitti. Tepe, beraberinde getirdiği 16 karpuzu Ertuğrul Ersoy'a teslim etti. Taraftarı futbolculardan Ertuğrul Ersoy, Kerem Matışlı, Hüseyin Maldar, Ivan Saranic, Soner Aydoğdu ve Emirhan Başyiğit karşıladı. Futbolcular, duyarlılığından dolayı İsmail Tepe'ye teşekkür etti.

''BURSASPOR BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ''

İsmail Tepe, Bursaspor'a olan bağlılığını dile getirerek, "Bursaspor bizim vazgeçilmezimiz. Kaptanımız Ertuğrul Ersoy, Kelechi Iheanacho'nun Karacabeylilerden karpuz istemesi üzerine hemen aracımın bagajına karpuzu yükleyip buraya geldim. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.