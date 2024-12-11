Bursasporlular Şehitleri Anma Programında

Spor

Üniversiteli Bursasporlular Derneği'nin İstanbul Temsilciliği, 10 Aralık 2016 yılında gerçekleşen terör saldırısının yıl dönümünde İstanbul Çevik Kuvvet İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek şehitleri anma programına katıldı.

Merkezi Bursa'da bulunan ve 40 farklı şehirde temsilciliği bulunan Üniversiteli Bursasporlular Derneği'nin İstanbul temsilciliği anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 8 yıl önce 10 Aralık 2016'da Bursasporlu taraftarların Beşiktaş maçından çıkışından hemen sonra terör saldırısı olmuş ve 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Üniversiteli Bursasporlular Derneği İstanbul Temsilciliği, İstanbul Çevik Kuvvet İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek şehitlerimizi anma programına katıldı.

Tüm şehitler için dua edilirken, asla bu acı günün unutulmayacağı dile getirildi. - BURSA