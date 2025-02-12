Buruk: AZ Alkmaar karşısında avantaj arayacağız

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacakları AZ Alkmaar maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İkinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ile oyunculardan Barış Alper Yılmaz, AZ Alkmaar Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Evet, aslında yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup maçıydı. Tek maçlık bir oyundu. Şimdi iki maçlık bir seri bizi bekliyor. İki takım için de bu iki maça çıkmak, özellikle bizim ilk maçı deplasmanda oynamamız ve buradan alacağımız avantajlı bir sonuç, ikinci yarı ikinci maçta sahamızda turu geçmek için bizim için tabii ki önemli olacak" diye konuştu.

Buruk, rakipleriyle daha önce karşılaştıklarını belirterek, "Oyun içerisinde rakibimizin neleri yaptığını zaten dediğim gibi daha önce de takip etmiştik, analiz etmiştik. Buradan çıkardığımız çok şey var. Aynı şekilde rakibimiz de bunları bizden çıkartacak. Tabii ki onlar da bizi iyi tanıyor. İki takım da tabii ki kazanmak için, avantaj elde etmek için oynayacak. Oyuncularıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli eksik oyuncularımız var"

Buruk, önemli eksik oyuncularının olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli eksikler oyuncularımız var. Cezalılar var, sakat oyuncularım var. Kadro olarak biraz buraya çok kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. Başlayacak 11'e güveniyorum. Devam edecek. Arkadaşlarımıza güveniyorum, inşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız."

"Transfer dönemi planladığımız gibi geçti"

Buruk, transferle ilgili bir soruya ise, "Sonuçta biraz objektif bakmak gerekiyor. Birincisi yaşadığımız ülke insanların daha duygusal olması, daha çok istemesi, daha aceleci olması, en fazlasını istemesi. En fazla istemeyi de zaten Galatasaray Kulübü oluşturdu. Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Özbek bunu üçüncü senesinde bunu oluşturdu ve beklenti çok yüksek. Bu beklenti yüksek olunca tabii ki burada zaman zaman transferler geç kaldığında takım üzerinde ve yönetim üzerinde bir baskı oluşuyor. Ama bizim bir yandan yarışmamız gerekiyor, bir yandan sahaya odaklanmamız gerekiyor, bir yandan da tabii ki transferle ilgili çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Bence transfer dönemi çok iyi geçti. Planladığımız gibi geçti, istediğimiz gibi geçti. Burada en büyük sıkıntı bizim için. Avrupa listesine 3 kişi yazabildik. Biliyorsunuz Victor Nelsson ayrıldı. Oyuncu sayısında en fazla 3 tane koyabildiğimiz için bu anlamda bizim için bir zorluk oldu. Tabii ki bazı gelen oyuncularımızı listeye yazamadık. Bu maçta da aslında bunun sıkıntısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Futbol Federasyonu'nun gerekli cezaları vereceğinden eminim"

Adana Demirspor maçı sonrasındaki tartışmalar hakkında gelen soruyu cevaplanan Okan Buruk, şunları söyledi:

"Cevaplar verildi, yani atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyunculara yapılan saygısızlıklar, hakaretler. Bununla ilgili bence Türkiye Futbol Federasyonu yani benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gerekli cezayı verecektir. Çünkü futbolun içerisinde o kadar çok şey sayabiliriz ki. Yani oyuncuların tabii ki saha içerisindeki tavırları çok önemli. Hepimiz farklı şeyler istiyoruz ama sene içerisinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki, bunu Fenerbahçe için belki beş tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Yani futbolcular bunu dener, futbolcular bazen rakibin ayağına geldiğinde yani bu şöyle söyleyeyim. Yani sadece futbol değil, baskette de böyledir. Oyuncu gider bazen faul alır, yani faul almaya gider, bazen oyuncu. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Doğruyu yanlışı tabii ki tartışırız ama bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir şey var. Şu anda bütün dünyanın kullandığı bir sistem var. Buradaki hakemlerin yaptığı hataları bence oyuncular üzerinden konuşmak çok yanlış. Ama bunu Türkiye liginde yapan o kadar çok oyuncu var ki. Bazen pozisyon olarak oyuncu refleks olarak bir ayağını koyar ve faul almaya çalışır. Ama bunu bir oyuncu üzerinden konuşmak, bir oyuncuya yüklemek gerçekten yakışmıyor. ve hiçbir şekilde kimse benim oyuncum sahtekar diyemez. ve bununla ilgili de Futbol Federasyonu'nun gerekli cezaları vereceğinden eminim."

"Kazanabilecek bir 11'e sahibiz"

Yarınki karşılaşmayı kazanabilecek bir 11'e sahip olduklarını belirten Buruk, "Şöyle söyleyeyim, aslında çok daha o zamana göre çok eksik bir kadroyla geldik. Üç tane yeni oyuncumuz var ama onun dışında cezalı ve sakat oyuncularımız ve ayrılan oyuncularımıza baktığımızda yaklaşık 10 maça göre 8-9 tane oyuncumuz yok. Bugün bu kadro genişliğinde olmayacağız ama yine çok iyi bir 11'e sahip olduğumuzu ve rakibimizi burada yenmek için, onlara karşı kazanmak için mücadele edecek çok iyi bir 11'e de sahip olduğumu söyleyebilirim" dedi.

"Önemli oyuncular rakibimizde de yok"

AZ Alkmaar takımı için değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Rakibimizde de tabii ki sakatlıklar var. Son maçta da sakatlık oldu. Önemli oyuncular rakibimizde de yok. İki takım için de dezavantajları var. O yüzden ilk maçta güzel olmuştu, kaliteli olmuştu. Temiz bir maç olmuştu ve rakibimizin oyununa, teknik direktörüne çok büyük saygı duyuyorum. Oyunculara çok büyük saygı duyuyorum. Yaş ortalaması çok düşük bir takım ve gerçekten oynamaya çalışan bir takım. O yüzden iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz: "Yarın zor bir maç bizi bekliyor"

Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz, ise, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Seyahatler zor oluyor tabii ki de. Burada bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamın söylediği gibi tabii ki yarın zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi biliyoruz, iyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. İki ayaklı maç olduğunu biliyoruz" dedi. Yılmaz, yarınki maça odaklanmış odaklandıklarını . Kazanacağız ve ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz için de kulübümüz için de çok önemli bir maç, umarım kazanırız" diye konuştu.

"Osimhen çok büyük bir oyuncu"

Victor Osimhen ile ilgili bir soru üzerine Yılmaz, "Şöyle söyleyeyim; gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ayrıca Osimhen gibi Mertens gibi gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bunlar bize saha içerisinde çok yardımcı da oluyor. Biz genç oyuncular onlardan güzel bir şeyler öğrenirsek ne mutlu. Bizim adımıza onlarla beraber oynadığımız için çok şanslıyız. Onlar da benimle oynadığı için" şeklinde konuştu.

"Burada hocam çok büyük bir rol oynuyor"

Sportif başarısı ile ilgili sorulan soruya da sarı-kırmızılı oyuncu, "Tabii ki tek başıma yaptığım bir şey değil. Burada hocam çok büyük bir rol oynuyor. Şu an ben bugün burada oturuyorsam kulübüm ve hocam sayesinde gerçekten bu özellikleri hocam sayesinde ön plana çıkardım. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman dediğim gibi çekinmedim. Bu benim karakterim. Nerede hocam bana şans verirse orada takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bu da böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı. - AMSTERDAM