Buruk, Kasımpaşa Maçında 6 Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Buruk, Kasımpaşa Maçında 6 Değişiklik Yaptı

Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında 6 değişiklik yaparak 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

28.09.2024 19:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları PAOK maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 6 değişiklik yaptı. Oyun sistemde değişiklik yapan Buruk 4-4-2 ile başlarken, forvette de Mauro Icardi ile Victor Osimhen'e görev verdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin de başlamasıyla yoğun geçen fikstürde rotasyona gitti ve son oynadıkları PAOK maçına göre 6 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in yerine Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Kerem Demirbay, Roland Sallai ve Icardi'ye görev verdi.

Mauro Icardi ile Victor Osimhen 11'de görev aldı

Teknik Direktör Okan Buruk forvet hattında iki önemli oyuncusuna 11'de görev verdi. Sistem değiştirip 4-4-2 dizilişiyle maça başlayan Buruk, Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Icardi ve Osimhen ilk kez aynı anda sahada yer aldı.

Icardi 4 maç sonra 11'de başladı

Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Icardi tedavisinin ardından 3'ü lig, 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere 4 maç sonra 11'de sahaya çıktı. Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz hafta Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 21 kişilik kadroda yer alırken, içerideki PAOK müsabakasında da oyuna sonradan girdi.

Roland Sallai ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Alman ekibi Freiburg'dan kadrosunda kattığı Macar futbolcu Roland Sallai, Kasımpaşa maçında 11'de yer aldı. Bu karşılaşmayla birlikte ilk kez 11'de başlayan Sallai, geçen hafta yedek başladığı Fenerbahçe derbisinde 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, taraftarın huzuruna çıktı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'ı eleyerek ilk kez gruplara kalan Türk ekibi olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibi, Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarın huzuruna çıktı. Futbolcular ve teknik ekip, saha kenarında foto muhabirlerine beraber poz verirken, taraftarlar da takımı alkışlayarak destek oldu.

Tribünler doldu

İç saha müsabakalarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları müsabakaya hazırladı.

Ayrıca karşılaşma öncesinde vefat eden Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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