Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon oldu

Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda üçüncü kez şampiyon oldu

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'dan Anastasia Kool'la karşılaştı ve büyük üstünlük sağlayarak altın madalya kazandı. Bu zafer, Buse Naz'ın üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olması anlamına geliyor. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.

27.04.2024 19:03
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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'da Anastasia Kool'la karşılaştı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan Buse Naz, altın madalya kazandı.

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.

Kaynak: AA

Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon oldu - Son Dakika

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