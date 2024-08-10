Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli - Son Dakika
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Spor

Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatta aldıkları her madalyanın çok değerli olduğunu söyledi. Çakıroğlu, Tokyo'da altın madalyayı kaybetmesinin üzüntüsünü dile getirdi ve hakemlerin boks anlayışının farklı olduğunu belirtti. Gelecek planı hakkında ise dinlenme ve karar verme sürecine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

10.08.2024 01:48
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşı kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli." dedi.

Buse Naz, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tokyo'da altın madalyayı kaybettiğinde daha çok üzüldüğünü ifade etti.

"Bugün finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi." ifadesini kullanan Buse Naz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil. Buraya sadece şampiyon olmak için geldik ama aslında ister istemez beklentiyi biz yükseltiyoruz. Daha sonra olimpiyatta altın madalya alamayınca da mutsuz oluyoruz. Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Bugün bize burada 'dur' dediler, biz de duruyoruz. Benim ve Busenaz Sürmeneli'nin hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Geri kalan 21 kişinin hedefi bizi yenmek. Olimpiyat altın madalyasından daha çok bizi yenmek istiyorlar. Maç içerisinde centilmence olmayan tüm hareketlerin nedeni buna dayanıyor."

Gelecek planı

Olimpiyatlara gelmeden sonucu ne olursa olsun bir süre dinlenme kararı aldığını anlatan Buse Naz, "Planım bu şekildeydi. Bir süre dinleneceğim kafamı toplayacağım ve ne yapmak istediğime karar verecektim. Yine aynı şekilde aynı planı uygulayacağım. Oturacağım biraz dinleneceğim, biraz kafamı toplayacağım. Ne yapmak istediğime karar vereceğim. Saha içinde mi saha dışında mı, devam mı etmek istiyorum, tamam mı? Buna karar vereceğim. Ondan sonra da bir yol haritası çizeceğim." diye konuştu.

Milli sporcu, bir basın mensubunun, "Senden tamam mı devam mı kararı mı gelecek?" sorusuna "Olabilir, evet." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli - Son Dakika

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