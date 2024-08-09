Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.
Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.
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