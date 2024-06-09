Buse Savaşkan 10. sırada Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Buse Savaşkan 10. sırada Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda

Buse Savaşkan 10. sırada Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda

İtalya'da devam eden 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde 1,82 ve 1,86 metreyi geçerek 10. sırada yer aldı. Erkekler 200 metre yarı finalinde ise Ramil Guliyev finale yükselemedi.

09.06.2024 23:23
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İtalya'da devam eden 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde yarıştı.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli atlet, kadınlar yüksek atlama finalinde 1,82 ve 1,86 metreyi ilk hakkında geçti.

1,90 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, Avrupa Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı.

Öte yandan erkekler 200 metre yarı finalinde, serisinde 20.87 ile 8. ve son sırada yer alan Ramil Guliyev, finale yükselemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Buse Savaşkan 10. sırada Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda - Son Dakika

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