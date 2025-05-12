Buse Tosun: 2028 ve 2032'de Çoklu Madalya Bekliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Buse Tosun: 2028 ve 2032'de Çoklu Madalya Bekliyorum

Milli güreşçi Buse Tosun, 2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya getireceğine inanıyor.

12.05.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Buse Tosun Çavuşoğlu: "2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda kadın güreşinin Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum"

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu:

"Çok sıkı bir çalışmayla önümüzdeki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz"

"Umarım Taha Akgül döneminde yeni tarihi başarılara imza atarız"

AYDIN - Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032 Olimpiyat Oyunları'nda kadın güreşinin Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inandığını söyledi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Didim'de yer alan Anda Barut Collection'da düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinliğine katıldı. 29 yaşındaki milli güreşçi, burada İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Didim'de yapılan etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Burada olimpiyat ve dünya şampiyonasında madalya almış bir çok sporcu isimler var. Bu harika organizasyonda yer almak, ülkemizde olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu olan bir sporcu olarak yer almak benim için ayrıca bir gurur. Anda Barut ailesine bizleri bu güzel etkinliğe davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok sıkı bir çalışmayla önümüzdeki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz"

Geçen ay Slovakya'da organize edilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda bronz madalya elde eden 29 yaşındaki güreşçi, eylül ayında yapılacak dünya şampiyonası için de hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Dünya şampiyonasında hedefinin altın madalya kazanmak olduğunun altını çizen Buse, "Şu an önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii yaz olimpiyatlarını da geride bıraktık. 2024 Paris Olimpiyatları gerçekten çok yoğun bir sezondu bizim için. Şimdi önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii dünya şampiyonası bütün katıldığımız müsabakaların en zoru, en zorlu rakiplerimizin olduğu bir yer. Çok sıkı bir çalışmayla bütün takım oraya hazırlanıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Oralar olimpiyatların en önemli basamağı. Biz zaten puan toplayarak olimpiyatlara katılıyoruz. Umarım en iyi şekilde ülkemizi temsil edip madalya ile dönmek nasip olur. Çünkü bizim için puan çok önemli olimpiyat yaklaştığı için. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

"Umarım Taha Akgül döneminde yeni tarihi başarılara imza atarız"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile ilgili de konuşan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Taha Akgül, bildiğiniz üzere 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmış bir abimizdi. Kariyerini bitirdikten sonra Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olup başkanımız seçildi. Şu an gerçekten minderden gelmiş bir isim olarak Taha Akgül'ün federasyon başkanı olması bizleri ayrıca destekli hissettiriyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Umarım bizler de onun döneminde yeni şampiyonluklara imza atıp yeni tarihi başarılara imza atarız" dedi.

"2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda kadın güreşinin Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum"

Türk kadın güreşinin son dönemde başarılarıyla dünyada adından söz ettirdiğine değinen milli güreşçi, "Kadın güreşi şu an gerçekten çok önemli bir noktada. Alt yaş kategorilerinde, U23 yaş kategorisinde ve gençlerden yıldızlara tutun kazanılmamış madalyamız kalmadı. Bizim o zinciri çok güzel kırdığımızı düşünüyorum. Yasemin Adar Yiğit'le birlikte ikinci kez olimpiyat madalyasını kazanmış bir kadın güreşçi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alt yaş kategorilerinden gelen kardeşlerimiz artık gümüş madalya aldığı zaman üzülür olduk. Yani onlara o kadar inanç ve destek olduğunu söyleyebilirim ki artık herkesin gözü kadın güreşinde ve altın madalyada. Ben 2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda kadın güreşinin gerçekten Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum. Altyapımızla, federasyonumuzla ve teknik ekibimizle beraber bütün çalışmalarımız bu yönde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Şampiyonası, Los Angeles, Etkinlik, Politika, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Tosun: 2028 ve 2032'de Çoklu Madalya Bekliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:51:30. #7.13#
SON DAKİKA: Buse Tosun: 2028 ve 2032'de Çoklu Madalya Bekliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.