Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukrayna'dan Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 yenerek altın madalya kazandı.

15.02.2024 21:08
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Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukrayna'dan Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ukrayna, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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