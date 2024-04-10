Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik" dedi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Busem Şeker, "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk. İlk devrede yediğimiz talihsiz bir golle geriye düştük. Ama maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik. Takım arkadaşlarımla birlikte oynadığımız oyunla bunu gösterdik. Hocalarımı ve takım arkadaşlarımı tebrik ederim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL
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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını kaydetti. Yamak, açıklamasında kulübün maddi sorunlarına değinerek, borç yükünün kapatılması için daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yamak, Giresunspor'un küllerinden yeniden doğacağını ifade etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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