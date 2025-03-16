(ANKARA) - Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli sporcu Busenaz Sürmeneli 66 kiloda, Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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