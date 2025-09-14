İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya kazandı.
İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nın sonun gününde kadınlar 75 kiloda milli boksör Büşra Işıldar, şampiyonluk müsabakasına çıktı. Işıldar finalde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi. Rakibine 5-0 kaybeden Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Büşra Işıldar Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
